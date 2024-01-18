آل كابوني.. روبن هود المافيا الأمريكية 

لقب بـ"روبن هود" شيكاغو و "زعيم امبراطورية الجريمة" فيها.

اجتماعي من الطراز الرفيع يدير أنشطته في قاعات الحفلات الكبيرة التي كانت تقام على شرف نجاح أعماله الإجرامية في عشرينيات القرن الماضي.. آل كابوني الاسم الذي لا يموت في ذاكرة الولايات المتحدة الأمريكية.

125 عامًا على ميلاد رجل المافيا الإيطالي الذي لا تزال قصته تتصدر قائمة حكايات حقبة العشرينيات الصاخبة فمن هو ألفونسو غابرييل كابوني الملقب بآل كابوني؟

هنا في مانهاتن.. بدأ آل كابوني الذي ولد في عام 1899 لأبوين مهاجرين من نابولي حياة الخروج عن القانون عبر انضمامه لعصابة النقاط الخمس التي كانت تعمل على ابتزاز الأغنياء مقابل عدم إيذائهم أو الاقتراب منهم.

"سكيرفيس" اللقب الذي بقي مع آل كابوني بعد هروبه من منهاتن إلى شيكاغو عقب تعرضه لمشكلة خطيرة مع أفراد عصابة أخرى تركت له جرحًا في وجهه، لكن أبواب الحظ لم تُغلق أمامه في شيكاغو التي أصبح فيها زعيمًا لمنظمة شيكاغو الإجرامية ومع مرور الأيام بات يسيطر على نحو ألف رجل مدجج بالسلاح في مرحلة كان عنوانها تصفية الحسابات والنزاع بين العصابات.

تبرع بجزء من ريع أعماله الإجرامية لصالح الجمعيات الخيرية فلقب بـ"روبن هود" شيكاغو لكن ذلك لم يشفع له كثيرًا بعد اقتران اسمه بعمليات قتل وعنف راح ضحيتها عدد من الأبرياء.

قانون الصمت في عمل العصابات جعل من ثبوت أي تهمة على آل كابوني أمرًا مستحيلا لكن في النهاية حُكم عليه 11 عاما بتهمة التهرب الضريبي وكانت هنا بداية النهاية.. حيث عانى المرض والهزال في السجن وعندما أُطلق سراحه كان عاجزًا عن العودة إلى نشاطه الإجرامي حيث توفي عام 1947 بسكتة قلبية.

هي قصة عززت انتشارها أفلام هوليوود التي سلطت الضوء على تلك الحقبة من الزمن فكان لآل كابوني حصة الأسد بسبب شهرته التي استخدمها أيضًا الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للإشارة إلى أنه تم توجيه التهم إليه ثلاث مرات أي أكثر من رجل العصابات سيء السمعة آل كابوني.