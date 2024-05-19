على وقع التقدم في خاركيف.. الجيش الروسي يقتحم مدينة تشاسيف يار

ومع استمرار المعارك العنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية في جبهة شمال خاركيف شهدت بقية الجبهات هدوءا نسبيا، ولكن خلال الساعات الماضية اقتحمت القوات الروسية مدينة تشاسيف يار في جبهات مقاطعة دونيتسك.

وبعد عمليات قصف عنيفة جدا بالمدفعية والصواريخ، بدأت القوات الروسية باقتحام ضاحيتي كنال و نوفي في شرق مدينة تشاسيف يار.

و هذه المعركة هي ضمن الأهداف الروسية للسيطرة على كامل مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس شرق أوكرانيا.