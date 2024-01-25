هل اقتربت طائرات F-16 من الهبوط في القواعد التركية؟

طائرات إف 16 شرطٌ علني غير قابل للمراوغة أو التعديل مقابل ضوء أخضر من تركيا لإنضمام السويد لحلف الناتو.

يبدو أن الوقت قد حان و كل المعرقلات تحلحلت أمام مكاسب الأطراف جميعها "يقول مراقبون".

و بعدما أعطى البرلمان التركي "الضوء الأخضر" للسويد تكون الدولة الاسكندنافية اقتربت على نحو كبير من أبواب حلف شمال الأطلسي بانتظار توقيع الرئيس أردوغان على القرار. وقد تكون قريبةً بعد مغازلة أمريكية صريحة من جو بايدن يحث فيها الكونغرس على الموافقة لبيع طائرات إف 16 لتركيا.

مسؤول أمريكي قال لرويترز إن بايدن حث الكونغرس في رسالة موجهة إلى كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الموافقة على عملية البيع "دون إبطاء".

ووفقاً لرويترز قيمة الصفقة تقدر ب 20 مليار دولار و تتضمن بيع طائرات إف-16 ومعدات تحديث لمقاتلات موجودة بالفعل لدى تركيا.

جاءت موافقة البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. .بعد تأخر دام 20 شهرا ..

لكن هذا الموافقة جاءت بعد أن قدمت السويد وفنلندا تنازلات عديدة لتسوية مخاوف تركيا، بما في ذلك رفع حظر بيع الأسلحة إلى أنقرة واتخاذ إجراءات ضد أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور وما يسمى بحركة غولن الانفصالية.. و كندا وهولندا أيضاً رفعتا قيود تصدير الأسلحة لتركيا ..

من جهة أخرى من المتوقع أن يوقع الرئيس رجب طيب أردوغان على قرار البرلمان ليصبح قانوناً في غضون أيام..

وفي مقابلة حصرية مع رويترز، قال السفير الأمريكي في تركيا جيف فليك إنه بمجرد استلام واشنطن وثيقة التصديق الرسمية لإنضمام السويد للناتو ، سترسل وزارة الخارجية الأميركية على الفور إخطارا للكونغرس بشأن بيع مقاتلات أف-16 لتركيا .