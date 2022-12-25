تفاصيل انتحار الممثلة الهندية تونيشا شارما

كان هذا آخر منشور لها قبل أن تفارق الحياة بشنق نفسها داخل حمام في موقع تصوير مسلسل كانت تعمل عليه.

طريقة وفاة الممثلة الهندية الشابة "تونيشا شارما"، البالغة من العمر 20 عامًا فقط، صعقت جمهورها الواسع في الهند، وتركت الجميع يتساءل: ما الذي يدفع شابة جميلة وناجحة إلى إنهاء حياتها بهذا الشكل؟!.

كثيرون تداولوا أن انفصالها عن حبيبها الممثل "شيزان خان" هو السبب، خاصة أن منشوراتها على "إنستغرام" تؤكد حبها العميق له، بينما ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة التحريض على الانتحار.