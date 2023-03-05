أزمة غذاء حادة تضرب كوريا الشمالية.. والزعيم كيم يتحرك

أزمة غذاء متصاعدة، ومخاوف من وقوع وفيات بسبب الجوع دفعت السلطات في كوريا الشمالية لدق ناقوس الخطر، والتحذير من مصير مشابه لما تعرضت له في تسعينيات القرن الماضي من مجاعة راح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين.

اجتماعات استثنائية عقدها الزعيم الكوري لمواجهة نقص السلع الأساسية، وانخفاض بالإمدادات الغذائية، داعيا إلى إحداث تغيير جذري في الإنتاج الزراعي.

تواجه الدولة النووية صعوبات في استيراد الغذاء في ظل عقوبات غربية صارمة، بسبب أسلحتها النووية، وفاقم إغلاق الحدود الذي فرضته الدولة منذ بداية جائحة كورونا من الوضع الحرج.