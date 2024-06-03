بعد إدانة ترامب.. محاكمة نجل بايدن "تحرج" الرئيس الأمريكي

الساحة الأمريكية تشهد تطورات قانونية ربما لم يحدث مثلها من قبل.. وأصبحت محاكم الولايات المتحدة أكثر إثارة من الأفلام الهوليوودية..

هانتر جو بايدن، الابن الذي لطالما أربك والده الرئيس، يخضع لمحاكمة فيدرالية جديدة، وهذه المرة بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري.

محاكمة هانتر تأتي في وقت حساس جداً؛ لا يزال يتردد فيه صدى الإدانة التاريخية لدونالد ترامب بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع في نيويورك.

لكن دخول هانتر على الساحة سيخفف من صدى محاكمة ترامب وممكن أن تتحول لتغطية إعلامية مكثفة لمحاكمة هانتر وردود والده الرئيس الذي لطالما عبّر له عن مشاعره الأبوية..

هانتر البالغ من العمر 54 عاماً يواجه تهماً تتعلق بالكذب والحيازة غير القانونية للسلاح، وهو ما يضيف إلى قائمة من التحديات التي واجهها في الماضي، بما في ذلك الإدمان و التهرب الضريبي والأعمال المثيرة للجدل.

لكن ماذا عن حملة الرئيس بايدن؟

فريق حملة الرئيس الديمقراطي يواجه التحدي الأكبر في تاريخه السياسي، لأن المواجهة هذه المرة ليست ضد مرشح جمهوري، بل ضد ابن الرئيس الديمقراطي!

السياسة في أمريكا دائمًا مثل الدراما الاحترافية، تأخذك في رحلة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

ومن المتوقع أن تكون جلسات الاستماع مثيرة، ستتناول تفاصيل حياة هانتر بايدن، بما في ذلك قصته مع الإدمان وسيُسلط الضوء أيضًا على كتابه "الأشياء الجميلة" الذي يفصح فيه عن تجربته الشخصية و يعترف بالكثير من أسراره..

وبينما تستمر المحاكمة لمدة أسبوعين، من المتوقع أن تكون جلساتها محط أنظار الجميع.. فهل ستؤثر نتائجها على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة؟