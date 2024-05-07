"رحلات الأشباح" تتسبب بتغريم شركة طيران أسترالية ملايين الدولارات

بعد فضيحة "رحلات الأشباح".. تغريم شركة طيران أسترالية 66 مليون دولار لاتهامها ببيع تذاكر على رحلات سبق لها أن ألغتها.

شركة "كوانتاس" الأسترالية للطيران وافقت على دفع الغرامة بعد إعلان هيئة المنافسة الأسترالية أن الشركة أقرت بتضليل المستهلكين من خلال بيع مقاعد على عشرات الآلاف من الرحلات الملغاة.

الشركة ستقوم أيضا بدفع تعويضات بقيمة 13 مليون دولار لنحو 86 ألف مسافر تأثروا جراء الرحلات الملغاة أو المعاد جدولتها.

هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية بينت أن سلوك الشركة كان فظيعا وغير مقبول وأن العديد من المستهلكين قاموا بإعداد خطط للإجازات والعمل والسفر، بعد حجز تذاكر على رحلات ملغاة.

الشركة الأسترالية التي تأسست قبل 103 أعوام تسعى الى تحسين صورتها بعد سلسلة من الأزمات في الأعوام الأخيرة إذ سبق أن تعرضت لانتقادات من المسافرين على خلفية ارتفاع أسعار تذاكرها واتهامات بتراجع مستوى خدماتها وصرف نحو 1700 من عمال الخدمات الأرضية خلال الجائحة.