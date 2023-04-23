"أصله هندي".. جينات صدام حسين تثير موجة من الجدل والسخرية

تحليل الحمض النووي للرئيس العراقي السابق صدام حسين أثبت أنه من الهند.. تصريح غريب أدلى به زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وادعى الخزعلي خلال خطبة صلاة عيد الفطر أن الرئيس السابق كان يتهم العراقيين بأنهم جاؤوا من الهند وقد تبين بعد تحليل الـ دي إن إيه أن صدام ينحدر من أصول هندية دون أن يقدم أي دليل علمي يثبت صحة ادعائه.

وكانت مجلة "الشبكة" العراقية قد نشرت تحقيقا زعم أن فحص جينات صدام أثبت أنه ينتمي لسلالة "L" المنتشرة في جنوب آسيا خصوصا في باكستان والهند وطاجيكستان وبلوشستان إيران وأفغانستان وبنسب ضعيفة في الشرق الأوسط ولم تذكر كيف توصلت إلى هذه النتيجة.

وأثارت تصريحات الخزعلي موجة من السخرية والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.