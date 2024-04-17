ما هو نظام "Arrow 3" الذي تصدى لغالبية الصواريخ الإيرانية؟

مصمم لاعتراض الأهداف في الفضاء، ويوفر قدرات محسنة، بما في ذلك المدى الأطول والاشتباكات على ارتفاعات أعلى، ويعترض الصواريخ الباليستية بدقة. إنه نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو3"، فما هذا النظام الذي اعتمدت عليه اسرائيل بشكل مباشر في رد الهجوم الإيراني الأخير؟

"آرو3" هو نظام دفاعي يوفر طبقات متعددة من الحماية ضد أي هجوم صاروخي، ويمثل هذا النظام الذي دخل الخدمة عام 2017، قمة هندسة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

تم تصميم "آرو3" لاعتراض الأهداف في الفضاء حيث يوفر قدرات محسنة بما في ذلك المدى الأطول، والاشتباكات على ارتفاعات أعلى، واعتراض الصواريخ الباليستية بدقة.

يلقّب النظام بـ"حيتس" باللغة العبرية و"آرو" بالإنجليزية، وتعني "سهم"، ويصل مداه إلى 2400 كيلومتر، وتم تطويره بالشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

إسرائيل تعتبر هذه المنظومة القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي الدفاعية الأقوى في العالم، ويمكنها الدفاع عن منطقة كبيرة جدًّا، ما يوفّر دفاعا شاملا للمواقع الاستراتيجية والمناطق المأهولة الكبيرة.

يتميز النظام الدفاعي هذا بقوة فتك عالية ضد الأسلحة الباليستية والرؤوس الحربية، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى القدرة على الكشف والتتبع والتمييز بعيد المدى، وسرعته التي تفوق سرعة الصوت، وتتميز بقدرة فائقة على المناورة ووقت رد فعل قصير جدًّا.

كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، دانييل هاغاري أشاد بأداء النظام، مشيرًا إلى أن "آرو3" نجح بالتصدي لعدد كبير من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران في هجومها الأخير، فيما سلطت وزارة الدفاع الاسرائيلية الضوء أيضًا على الميزات المتقدمة للنظام، كالقدرة على المناورة المتطورة، ووقت رد الفعل القصير، وتكنولوجيا الضرب للقتل.