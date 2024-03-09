في خطاب حالة الاتحاد.. زلّة لسان لبايدن عن روسيا ربما تكلفه غاليا

في كل مرة يخرج فيها بخطاب رسمي، يثبت لمن يرونه "غير مؤهل لولاية ثانية".. إنهم على حق!

لكن هذه المرة لا تشبه سابقاتها.. ويبدو أن بايدن وضع نفسه في مأزق بزلّة لسانٍ في المكان "الخطأ".. "خطاب حالة الاتحاد".. حيث الأضواء مسلطة عليه والملايين يتعقَّبونه..

وزاد الطين بِلَّة.. أن بايدن احتاط فعلاً للأمر "المتوقع" الذي خشيه ومؤيديه، فقرّر أنه "لا للارتجال".. وأمضى أسبوعاً يتدرّب على الخطاب "التاريخي"

إلا أنه لم يقاوم نزعته للارتجال.. فذكر أن أسعار الأدوية في روسيا "أفضل" من الولايات المتحدة.. وحاول "عبثاً" بعدها تدارك الأمر بـ"دعابة"..

فهل سيعبر بايدن عُنق الزجاجة أم أنّه بزلّته صادق للتوّ على عدم أهليته لولايةٍ ثانية لقيادة "بلاد العم سام"..؟