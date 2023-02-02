منظر مسيء لهيبة الجيش العراقي

بأصوات مبحوحة تغيبها قوة الرياح، هكذا ظهر عسكريون عراقيون وهم يطالبون بعربات نقل، تنقذ هيبة الجيش العراقي من تعب المسافات الطويلة.

شاب مصاب على ظهر آخر غلبه العمر قليلا، وغيرهم ممن ظهروا في عمق الصورة وكأنها هجرة الريف إلى المدينة، مشاهد وصلت للمعنيين في العراق، خاصة بعدما تساءل العسكري المصاب إذا ما كان رئيس أركان الجيش يقبل بحال كهذا، وبتقصير يحرم العسكريين حتى من نومهم ليلا.

مطالبات أمر على إثرها وزير الدفاع العراقي بإجراء تحقيق فوري، لا سيما وأن العسكريين طالبوا مرارا بمركبات لنقلهم، لكن الرد كان يأتي هكذا.