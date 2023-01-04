من ملعب ناديه سانتوس إلى مدفنه في الطابق التاسع.. البرازيل تودع الملك بالدموع

إلى معقل بداياته الذي رسم فيه معالم أسطورة كروية أبهرت العالم، عاد الملك لزيارة ملعب ناديه سانتوس للمرة الأخيرة، بحضور جماهيري غفير، جاء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الراحل بيليه، تقدمهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وجياني انفانتينو رئيس الفيفا.

قبل أن ينقل النعش عبر موكب جنائزي مهيب جاب شوارع سانتوس، متوجها إلى مقبرة "إيكوميني كال ميموريال نيكرو بوليس" حيث المرقد الأخير للجوهرة السوداء، الذي أوصى سابقاً بدفنه في هذه المقبرة العامودية، وتحديداً في الطابق التاسع المطل على نادي سانتوس، وذلك تكريماً لوالده الذي كان لاعب كرة قدم، ارتدى القميص رقم 9 دائما.

هكذا كانت مراسم الرحلة الأخيرة لصانع الفرح في بلاد السامبا، رحلة ملحمية لرجل قد لا يتكرر مرتين سيخلده التاريخ طويلاً.