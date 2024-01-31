تدللها وترعاها وتداوي جراحها.. طبيبة تؤسس فندقًا للحيوانات في العراق

تُدللها وترعاها وتداوي جراحها.. طبيبة بيطرية عراقية أخذتْ على عاتقها تأسيس فندقٍ للحيواناتِ في محافظة السليمانيةِ شمال العراق.

الطبيبة بيان عقيل سمَّت الفندق باسم قطتِّها المدللةِ "بيري فيت "، وهو أيضًا مكانٌ مخصصٌ لعلاجِ الحيواناتِ، إذْ يستقبلُ الكلابَ والقططَ والأرانبَ والطيورَ، منْ أصحابِها الذين يقضون أوقاتًا خارج البيت للعمل أو لغايات السفرِ.

اليوم الواحد في الفندقِ يُحجَزُ لهُ بسعرٍ يتراوح بينَ (4) دولاراتٍ إلى (12) دولارًا وذلكَ بحسبِ حالةِ الحيوانِ، ونوعِ الخدماتِ المقدمةِ له منِ استحمامٍ وعلاجٍ وأكلٍ، إضافةً إلى بعضِ الألعابِ المخصصةِ لهُ، في الوقتِ الذي أبدى فيهِ مواطنونَ عراقيونَ سعادتَهمْ بوجودِ مِثلِ هذهِ الفنادقِ في العراقِ.

تطمحُ "بيان" إلى توسيعِ مشروعِها مستقبلًا، وتقديمِ خدمةٍ أفضلَ للحيواناتِ بشكلٍ عام.