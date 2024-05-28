الصدفة تجمع "إرم نيوز" و"إرم نجم" في العراق.. فمن هي؟

كانت هذه الفتاة العراقية تسير في الشارع عندما كان مراسل إرم نيوز في العراق يعد تقريرا اخباريا ميدانيا في محافظة كركوك لتتفاجأ الفتاة التي اسمها ارم والمتابعة لمنصات إرم نيوز بوجود إرم نيوز في العراق.

الفتاة العراقية الكردية إرم نجم المتابعة الجيدة لأخبار موقع إرم نيوز عبر جميع المنصات كانت سعيدة بهذه الصدفة التي جمعتها مع طاقم عمل إرم نيوز في العراق، وعبرت عن مدى حبها للموقع.

وعن سبب تسميتها بهذا الاسم فمرده إلى سورة الفجر في القرآن الكريم، إذ اقتبسه أهلها بالتحديد من عبارة "إرم ذات العماد"، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالتميز خلال فترة دراستها عند سؤالها عن اسمها ومعناه.