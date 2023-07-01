من هو الشاب الجزائري نائل الذي أشعل موته غضبًا في فرنسا؟

أشعل المدن الفرنسية غضبًا واحتجاجًا، وحصد تعاطفًا واسعًا في فرنسا وخارجها، من هو الجزائري نائل الذي دفعت دموع والدته عشرات الآلاف في فرنسا إلى الشوارع؟.

محبوب في حيه، ولا سجل إجرامي له في المحاكم الفرنسية، نائل المرزوقي، فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 17 عاما وهو وحيد والديه، هجر والده العائلة وتقول التقارير إنه لا يعرفه، يعمل في وظيفة توصيل وجبات البيتزا في فرنسا، مغرم في رياضة الرغبي ويقول مدربه إنه كان يتخذ اللعبة كمسار لتغيير حياته والخروج من الفقر بينما كان يتحضر أيضا ليكون "فني كهرباء" عن طريق بعض الدورات التدريبية.

رفض الامتثال عدة مرات لقرارات شرطة المرور بحسب كلام محاميه، وكان على خلاف دائم معهم، ورغم محاولة السلطات ضبط الأمر بنشر قرابة الـ50 ألف شرطي في باريس وغيرها، تزداد وتيرة الاحتجاجات في فرنسا لتطال مدنا عدة، فأي نهاية لغضب يبدو أنه خرج عن السيطرة وبات يهدد بتكرار سيناريو 2005 ؟ وهل يكون رحيل نائل فتيلَ انفجار لتراكمات شعبية عدة في فرنسا؟.