جدل في السودان حول قيمة الفدية لمن لا يستطيع صيام شهر رمضان

جدل واسع في السودان حول قيمة فدية أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون صيام شهر رمضان.

600 جنيه سوداني أي (حوالي دولار واحد) .. هذا ما حدده مجمع الفقه الإسلامي الذي يضم علماء من معظم الطوائف الدينية في البلاد.

فيما قال رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان عبد الرحمن حسن، إن فدية المفطر بسبب عذر شرعي 300 جنيه سوداني فقط لا غير.

بينما ذهب فريق آخر إلى أن فدية إطعام مسكين، ألف جنيه سوداني كحد أدنى عن كل يوم أفطر فيه الشخص.

هذه الآراء والفتاوى أثارت غضب سودانيين، حيث قال معلقون إن المبالغ المحددة قليلة للغاية، لا تكفي لإطعام شخص وجبة واحدة، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.