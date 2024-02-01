ما هو مرض اللسان الأزرق الذي يصيب الحيوانات؟

مرض يمنع استيراد الحيوانات المجترة ومنتجاتها من العراق إلى الصين بعد اكتشافه في الأغنام.

المرض يسمّى مرض "اللسان الأزرق" وهو فيروس وبائي يصيب الأبقار والأغنام والمجترات عمومًا وينتقل من خلال الحشرات خاصة البعوض الماص للدم.

أما عن فترة حضانة الفيروس فإنها تمتد من 6 أيام إلى 8 أيام، ويظهر في صورة حمى واحتقان شديد للغشاء المخاطي للفم واللسان، والعرج أو عدم القدرة على المشي، وصعوبة التنفس أحيانًا، وضعف الشهية وخسارة الوزن، والاكتئاب، والإسهال والتقيؤ.

ويمكن أن يؤدي المرض إلى نفوق 50% من الحيواناتِ المصابة، إلا أنه لا يمثل خطورة على حياة الإنسان.

ويؤثر مرض اللسان الأزرق في الماشية، والأبقار، والأغنام، والماعز، والغزلان أيضًا، وبعض الحيوانات المصابة قد لا تظهر عليها أي أعراض أو قد تصاب بأعراض خفيفة غيرِ ملحوظة.

المرض يتميز كما يشير اسمه بتحول لون لسان الحيوان المصاب إلى الأزرق أو البنفسجي، ونظرًا لسهولة انتشارِ المرض بين الحيوانات، توصي الحكومات بضرورة إبلاغها حال الاشتباه بوجوده.

حتى الآن لا يوجد علاج محدد لمرض اللسان الأزرق، إلا أن العلاجات الموجودة تهدف إلى تخفيف الأعراض على الحيوان المصاب، ومنع حدوث أي مضاعفات ثانوية.