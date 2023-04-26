تطورات جديدة في قضية أشرف حكيمي وهبة عبوك.. وأم اللاعب تفجر مفاجأة

فصول الأزمة بين النجم المغربي أشرف حكيمي وطليقته الفنانة الإسبانية هبة عبوك ما زالت مستمرة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن الفريق القانوني لعبوك ذات الأصول التونسية طالب حكيمي بدفع 10 ملايين يورو لتسوية قضية الطلاق، رغم تأكيدها سابقًا أنه ليس لديها أي ارتباط بالأمور المادية، فيما يعرض عليها أشرف مليونين فقط.

كما قررت الممثلة الإسبانية رفع دعوى قضائية ضد طليقها بتهمة الاحتيال وسوء إدارة الأصول الزوجية، بعدما صدمت بأن كامل ثروتة باسم والدته التي أكدت هي الأخرى أن ابنها لم يبلغها بتحويل كل ثروته إليها بحسب الصحيفة.

وتفجرت المشاكل بين الثنائي منذ اتهام نجم باريس سان جيرمان بالاغتصاب.