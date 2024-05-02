الركض أو الموت.. أب يقتل ابنه بإجباره على ممارسة الرياضة

لم يكن يعلم هذا الصغير أنه يركض نحو الهلاك، بعدما عجز عن تنفيذ أوامر أب غابت الرحمة عن قلبه، فأرغمه على الركض على جهاز المشي، وفي كل مرة كان يسقط فيها كان والده يحمله ويضعه على الجهاز مجددًا، بل ويزيد السرعة حتى عجز الطفل عن مواكبتها فسقط 5 مرات وأصيب بكدمات شديدة وسط محاولات بشعة لإجباره على معاودة الركض بعد كل سقطة بحجة أنه سمين ويجب أن ينقص وزنه.

كريستوفر جي جريجور الأب الأمريكي الذي ينتظر قرار المحكمة بعد أن قتل ابنه ومشى في جنازته " كما يقال" ورغم أن الحادثة وقعت عام 2021 فإن القضية أخذت منحى آخر بعد ظهور مقاطع الفيديو هذه التي تثبت أن يد الأب قد لُوّثت بدم طفل لم يتجاوز السادسة من عمره إلى جانب تقرير طبيب التشريح الذي أكد أن كوري أصيب بكدمات في القلب وتمزقات في الكبد ترافقت مع الالتهاب الحاد والإنتان وقرر أن القضية هي جريمة قتل..

والدة كوري كانت أبلغت عن إصابات الصبي، قسم حماية الطفل والاستدامة في نيوجيرسي، وقالت للمحكمة إنها كانت قلقة من أن يموت، لكن هذا ما حدث بالفعل فجسد الصغير لم يحتمل قسوة الأب، وجهاز المشي وتلك الكدمات التي أنهت حياته.