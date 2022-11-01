"ملائكة الموت" الروسيات.. مفاجأة بوتين الجديدة

تستعد هؤلاء الحسناوات لقيادة مقاتلات حربية، وربما إلقاء القنابل، والمشاركة في معارك جوية.

"ملائكة الموت" كما وصفتهن وسائل إعلام غربية، سيدات جرى ضمهن لصفوف القوات الجوية الروسية، وذلك بعد حفل أقيم قرب الحدود مع أوكرانيا، بعد تخرجهن من أكاديمية جوية عسكرية.

دُربت هؤلاء الشقراوات على قيادة طائرات الدعم الجوي، واستخدام قذائف نووية استراتيجية.

خطوة روسية جديدة واجهت بعض الانتقادات، التي تمحورت حول كون هؤلاء الطيارات قد يتزوجن وينجبن الأطفال، ويحظين بعطلة أمومة.

وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها النساء إلى القوات الجوية الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.