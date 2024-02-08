40 عاماً من التشجيع بالطبلة.. وفاة أشهر مشجع كرة قدم

ثلاثة وثمانون عاما، انتهت رحلة الشغف لأشهر مشجعي كرة القدم في العالم، كارلوس باسكوال الملقب بـ"تولا"، زامل مارادونا كمشجع، وهتف لميسي من المدرجات كعاشق، أكثر من أربعين عاما من دق الطبلة التي رافقته أينما رحل، وحمل معها شغف بلاده على اختلاف الأماكن.

رافق "تولا" الذي اشتهر بطبلته الكبيرة، منتخب الأرجنتين إلى 13 مونديالا حتى قطر 2022، وشهد تتويج "ألبيسيليستي" بألقابه الثلاثة أعوام: 1978 و1986 و2022، وقبل عام، فاز بجائزة المشجعين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للأفضل، نيابة عن الجماهير الأرجنتينية، وتسلمها شخصيا لأنه "أسر العالم كله" في كأس العالم 2022، بعدما استحقها عن جدارة وفق توصيف "فيفا".

بدأ رحلة تشجيعه في مونديال ألمانيا عام 1974، وهو العام الذي اكتسب فيه سمعته حين التقط صورة مع الرئيس الأرجنتيني آنذاك خوان دومينغو بيرون وأهداه طبلته الشهيرة، ونعاه نادي روزاريو سنترال أتلتيكو، واصفا إياه بالمشجع الطائر الذي حمل شغفه للعالم ككل، لاسيما وأن مونديال قطر كان لوحة تزينت بطاقة هذا الثمانيني الذي لم يتردد في تأكيد حضوره حتى ولو على كرسي متحرك.