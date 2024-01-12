الأول لعام 2024.. تفاصيل زفاف أحد أشهر العازبين في آسيا

احتفالات لعشرة أيام في سلطنة بروناي، وزفاف الأمير عبد المتين الذي كان أحد أشهر العازبين في آسيا يتصدر القائمة كأول زفاف ملكي لعام 2024.

الأمير عبد المتين هو الابن العاشر للسلطان حسن بلقيه أحد أقدم حكام العالم، والذي يقود النظام الملكي منذ عام 1967 في الدولة النفطية الغنية التي كانت تحت الحماية البريطانية حتى عام 1984، والتي تطبق الشريعة الإسلامية منذ عام 2019.

وبالعودة إلى التفاصيل.. فقد ظهر الأمير بزي فاخر مطرز وعمامة تقليدية أثناء مراسم عقد الزواج الذي تم في مسجد السلطان عمر علي سيف ذي القباب الذهبية، ضمن فعاليات الزفاف التي تشمل أيضًا مأدبة ملكية للضيوف.

الأمير عبد المتين، البالغ من العمر 32 عاما، نال شهرة واسعة بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها على منصات التواصل، يعمل رائدا في سلاح الجو الملكي لسلطنة بروناي، وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، وفيما يتعلق بالعروس فهي يانغ موليا أنيشا روزناه، البالغة من العمر 29 عاما، وهي حفيدة أحد مستشاري السلطان وتدير علامة تجارية تدعى Silk Collective، وشركة سياحية.

وكما هو متوقع، سيشمل حفل الزفاف فعاليات ضخمة في عدة مواقع بالسلطنة، بحضور شخصيات مهمة من مختلف أنحاء العالم.