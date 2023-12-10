أولمرت: لا مصلحة لإسرائيل في البقاء بغزة

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، في لقاء خاص مع "إرم نيوز"، القضاء كليا على حركة حماس، موضحا: "لا يمكن القضاء على حركة حماس كفكرة وإيديولوجيا بقوة عسكرية، إلا أننا وجهنا ضربة قاضية لها"، على حد تعبيره.

وقال أولمرت: "على إسرائيل أن تعلن، الآن، أنها ستكون فور انتهاء العملية العسكرية على استعداد للجلوس مع الجهات الفلسطينية لإدارة مفاوضات حل الدولتين". وأكد أن "إسرائيل ملزمة بالعودة إلى الحدود التي خرجت منها إلى هذه العملية".

وأشار أولمرت إلى أنه: "يجب وضع قوةً دولية في غزة هدفها ترسيخ تبديل النظام في غزة، والمساعدة في إقامة منظومة إدارة حكومية جديدة تستجيب لمطالب السكان هناك".