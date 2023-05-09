"أسكوبار سوريا".. من هو مرعي الرمثان الذي اغتاله الأردن؟

يلقب نفسه بـ "إسكوبار" الجنوب السوري وهو المطلوب الأول للأردن.. والمسؤول عن تهريب المخدرات من سوريا الى الأردن مرعي الرمثان يقتل بغارة جوية استهدفت منزله في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي قرب الحدود مع الأردن.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الرمثان يعد أشهر تاجر مخدرات في الجنوب السوري، ومهمة تخزين المخدرات التي تصله من حزب الله ولبنان بمساعدة المليشيات الشيعية وقوات غير منضبطة من الجيش السوري.

الرمثان بحقه عشرة أحكام قضائية أردنية كما أنه يعتبر رجل حزب الله الأول بتجارة وتهريب المخدرات في المنطقة الجنوبية، وتربطه علاقته قوية مع تاجر الحشيش المعروف في لبنان، نوح زعيتر.

يتقاضى المهرب الذي يعمل مع الرمثان ما بين 8-10 آلاف دولار إذا نجح في إيصال حمولته إلى الأردن.

المرصد السوري قال إن المخابرات العسكرية السورية أفرجت عن الرمثان في 21 ديسمبر 2022 بعد اعتقال دام 5 أيام، إثر وساطة من حزب الله مقابل فدية مالية ضخمة.