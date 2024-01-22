ما هو نظام "أفعى البحر" الذي تطوره بريطانيا ضد ميليشيا الحوثي؟

مع تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر.. بريطانيا تعتزم تطوير الصواريخ التي تستخدمها لإسقاط مسيرات الحوثيين قبالة سواحل اليمن، عبر تطوير نظام "أفعى البحر".

ونظام "أفعى البحر" هو نظام صاروخي رئيسي مضاد للطائرات والسفن طورته فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ويمكنه تتبع ألفي هدف معاً، ولديه قدرة رشيقة وشديدة الاختراق ومدمجة ضد السفن والهجوم البري على نطاقات واسعة.

تم تصميم النظام لتتبع واستهداف وتدمير مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية عالية الأداء في البحر، بما في ذلك الهجمات على ارتفاعات منخفضة جدًا ، وصواريخ كروز الأسرع من الصوت ، والطائرات المقاتلة ، والطائرات المسيرة، والسفن.

ويمكن لنظام "أفعى البحر" إطلاق ثمانية صواريخ في أقل من عشر ثوانٍ باستخدام نظام الإطلاق العمودي، وتوجيه ما يصل إلى 16 صاروخًا في الوقت نفسه، ويتكون من رادارات بعيدة المدى، وهو قادر على تتبع ما يزيد عن 1000 هدف على مدى يصل إلى 400 كيلومتر.

ويملك النظام رادار لديه قدرة ممتازة على اكتشاف الطائرات والصواريخ الشبح، كما يمكنه الاشتباك مع أهداف متعددة في وقت واحد.

الحكومة البريطانية قالت مؤخرا إن نظام "أفعى البحر" للدفاع الجوي سيزود بصواريخ أكثر كفاءة تشمل رأسا حربيا جديدا وتحديث لبرامج الكمبيوتر تمكنها من التغلب على تهديدات الصواريخ الباليستية، كما أنها ستساعد في حماية المجموعة القتالية التابعة للبحرية البريطانية وتتيح تعقب واستهداف وتدمير مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية على مسافة تتجاوز 70 ميلا.

الحكومة أضافت أنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني أي ما يقارب من نصف مليار دولار أمريكي لتحديث نظام نظام "أفعى البحر" الصاروخي، من خلال تحديث نظام الدفاع الجوي "سي فايبر" بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.