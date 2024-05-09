"فلاديمير بوتين" خالفَ البروتوكول ليصافحه.. من هو ليونيد روشال؟

الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".. والمعروف باحترامه للبروتوكول والتزامه الشديد به، لدرجةٍ يستحيل معها أن يخالفه إلا لأمرٍ جَلل.. أو ربما لإيصال رسالةٍ محدّدة.

يفعلها هذه المرة ويخالف بروتوكول مراسم حفل تنصيبه لولاية رئاسية ثالثة متعمّدأً، ليصافح رجلاً كان واقفاً بين الحضور على يمين مسار بوتين.. فمن هو هذا الرجل؟

إنه "ليونيد روشال"، طبيب الأطفال الشهير في موسكو، بحسب ما نشرت وسائل إعلام روسية.

ولد في مدينة ليفني، في الاتحاد السوفيتي سابقاً، من أمٍّ أوكرانية تنحدر من عائلةٍ يهودية، وأبٍ كان طياراً لطائرة مقاتلة.

الطبيب الخبير في منظمة الصحة العالمية، ورئيس الصندوق الخيري لإغاثة الأطفال في الكوارث والحروب، وعضو في المفوضية الرئاسية لحقوق الإنسان.. يُديرُ قسم الجراحة والطوارئ وصدمات الأطفال في معهد البحوث العلمية الخاصة بالأطفال في موسكو منذ عام 1981، وفي عام 2003، تولى أيضاً إدارة معهد موسكو لجراحة الطوارئ وإصابات الأطفال، الذي يعالج 60.000 طفل سنوياً.

تميّز روشال بقدرته على التفاوض مع الإرهابيين الشيشان خلال أزمة الرهائن في مسرح موسكو عام 2002، ليُعاود بعدها التفاوض في أزمة رهائن مدرسة بيسلان عام 2004، حيثُ نجح في إطلاق سراح الأطفال ومحاولة إقناع المحتجزين بإيصال الطعام والماء للرهائن، ثم عمل كمستشار للفرق الطبية التي اهتمّت بمعالجة إصابات الحروق لمئات الأطفال.

روشال وهو العضو في المقر المركزي للجبهة الشعبية لعموم روسيا منذ عام 2013، الائتلاف السياسي اليميني بقيادة بوتين، معروفٌ بتأييده للرئيس الروسي وسياساته، ماعرّضه فيما بعد لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب رئاسته المشتركة للجبهة الشعبية لعموم روسيا، التي تقدم الدعم للحرب ضد أوكرانيا، وتصريحاته الشخصية المؤيدة للحرب.

وعلى الصعيد الشخصي يجاهر روشال بموقفه المعادي للمثلية، الذي أعلنه بوضوح عام 2013، في ردّه على سؤال خلال مؤتمر صحفي، عن آرائه حول قانون الدعاية للمثليين الروس، عندما كان مادّةً للنقاش في البرلمان الروسي، قال حينها: "سأختصر: أنا أكره المثليين وكل ما يتعلق بهم"، وهو أيضاً الأمر الذي يوافق تماماً سياسات بوتين في إدارة البيت الروسي داخلياً.