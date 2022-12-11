أمريكا تختطف أبوعجيلة.. فمن هو؟

بعد اختفاء غامض، أعلنت الولايات المتحدة أنها قبضت على المسؤول بجهاز المخابرات في عهد القذافي أبوعجيلة مسعود المريمي.

الذي كان اختفى، عندما اقتحم مسلحون يرتدون ملابس مدنية منزله في منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل 16 نوفمبر 2022، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وأدين أبو عجيلة في أمريكا بـ"الضلوع في التخطيط وتصنيع القنبلة" التي أسقطت طائرة بان أمريكان فوق منطقة "لوكربي" وهو أكثر هجوم إرهابي دموية على الأراضي البريطانية وراح ضحيته 259 راكباً.

ووعدت الحكومات الأمريكية المتعاقبة دائماً بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.