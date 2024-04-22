"بصق على حجابها".. غضب بعد اعتداء رجل فرنسي على مغربية

في أول زيارة لي إلى باريس تعرضت لجريمة كراهية بعد أن أقدم رجل كبير بالسن على البصق على حجابي.. بهذه الكلمات عبرت هذه المؤثرة المغربية عن استيائها وغضبها من هذه الواقعة.

الواقعة حدثت في العاصمة الفرنسية باريس بينما كانت تتجول المؤثرة فاطمة سعيدي بالقرب من برج إيفل مع صديقتها، وذلك قبل أن يقترب منها رجل كان يمارس رياضة الجري ليعتدي عليها.

الحادثة أثارت غضبا على مواقع التواصل في الوقت الذي سارع فيه مسؤولون في باريس إلى طمأنة السياح بأن "عاصمة النور" لا تتغاضى عن الجرائم المتعلقة بالعنصرية أو كراهية النساء.

المؤثرة المغربية أكدت أن ذلك الرجل "عبث مع الفتاة الخطأ"، لافتة إلى أنها صورته بهاتفها وهو يبصق عليها مرة ثانية مرددا كلمات غير مسموعة، في الوقت الذي دان نائب عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، تلك الواقعة، واصفا إياها بالاعتداء على النساء وعلى الدين الإسلامي.

فيديو المؤثرة المغربية حظي منذ نشره، الخميس، على تطبيق "تيك توك" بمشاهدات تجاوزت 5 ملايين خلال فترة وجيزة في الوقت الذي تعهدت سعيدي بأنها لن تتنازل عن حقها وأنها ستعمد إلى ملاحقة المعتدي عليها قضائيا.