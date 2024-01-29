أغرب من الخيال.. الصدفة تجمع شمل توأمين افترقتا منذ الولادة⁣

حكاية واقعية لكنها أكثر درامية من المسلسلات

توأمان متطابقان تعيشان في المدينة ذاتها، لمدة 19 عامًا، ولا تعرف أي منهما الأخرى، حتى وقعت الصدفة.

بدأت قصة إيمي وآنو بعد ولادتهما مباشرة، في أحد المستشفيات غربي جورجيا، عام 2005، حيث انتشر في تلك الفترة المضطربة بيع الأطفال، لأسر أخرى، وبالفعل ذهبت كل منهما لأسرة مختلفة.

بعد مرور 12 عامًا، وعندما كانت إيمي تتابع برنامج المواهب Georgia's Got Talent، شعرت بالذهول عندما رأت متسابقة تكاد تكون نسخة منها، لدرجة أن بعض معارفها اعتقد مشاركتها باسم مستعار، لكن الأسرة تجاهلت الأمر وقالت إنه مجرد تشابه.

مرت سبع سنوات أخرى، وعندما نشرت إيمي مقطع فيديو لنفسها على تطبيق TikTok، صادفته آنو، وبحثت عن شبيهتها، ليتواصلا، ويستمر التعارف، وتكتشفان عديد القواسم المشتركة، غير المنطقية، ومن بينها إصابتهما بالمرض الوراثي ذاته، وهو اضطراب العظام، ثم انطلقتا في حل اللغز معًا..

وتقابلتا للمرة الأولى، وكأن كل منهما كانت تنظر لمرآة، ثم تأكدتا أنهما توأمان.

أضحى همُّهُما العثور على أسرتهما الحقيقية، وعن طريق مجموعة مخصصة للم شمل العائلات الجورجية التي لديها أطفال يشتبه في سرقتهم صغارًا، شاركتا القصة، وبالفعل، تواصلت معهما فتاة تعيش في ألمانيا وقالت إن والدتها أخبرتها بولادة توأمين في جورجيا، تنطبق عليهما المواصفات ذاتها. ومن خلال تحليل الحمض النووي تأكدن أنهن أخوات بالفعل، ليصفن ما حدث بأنه أغرب من الخيال.