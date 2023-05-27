متنبئًا باختفائها.. ميدفيديف يقدم سيناريوهات لتقسيم أوكرانيا

مهددًا بضربة استباقية.. رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يلوّح مجددًا بورقة السلاح النووي في حال أمد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية.

وقدَّم ميدفيديف سيناريوهين لما أسماه اختفاء أوكرانيا: أولهما التآكل البطيء للدولة مع الخسارة التدريجية لعناصر السيادة، وثانيهما الانهيار الفوري، بحسب تعبيره.

ميدفيديف رجح أن تُقسّم أوكرانيا التي وصفها بـ"الدولة المحتضرة" بين روسيا ودول أوروبية، بحيث تخضع المناطق الغربية منها لسيطرة تلك الدول.

ورغم ذلك توقع ميدفيديف أن الصراع الأوكراني سيمتد إلى عقود يتخللها هُدن لحين القضاء على نظام كييف الذي وصفه بالنازي.