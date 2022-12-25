قصة نجاح مبهرة لعائلة سورية تثير الإعجاب في كندا

قصة نجاح مبهرة لعائلة سورية، بدأت قبل نحو 7 سنوات، عندما وصل الشاب طارق هدهد، مع عائلته إلى كندا، كلاجئين هربا من الحرب.

حيث دمر القصف مصنع شوكولا ضخم، يمتلكه والده عصام الذي كان يشحن الشوكولاتة لجميع أنحاء الشرق الأوسط، وكان يعمل لديه مئات السوريين، بحسب صحيفة نييورك تايمز.

طارق الذي كان طالبا في كلية الطب بدمشق اختار العمل على إحياء إرث والده، وترك دراسة الطب، بعدما واجه إجراءات صعبة في كندا، فقام بتأسيس مصنع أطلق عليه اسم "سلام عبر الشوكولا".

وفي عام 2021 ورغم أزمة كورونا، قرر الشاب السوري المغامرة وافتتح المتجر الرئيسي له، في مدينة هاليفاكس، ولم يمر وقت طويل حتى افتتح متجرا جديدا أكبر حجما، بينما قام بتوسيع المصنع الذي وصل صيته إلى جميع أنحاء كندا.