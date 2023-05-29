"صرصار" يثير الذعر في تل أبيب والشرطة الإسرائيلية تتدخل

صراخ وهلع وأشخاص يتراكضون في كل مكان مشهد أثار الذعر في قلب تل أبيب واستدعى تدخل الشرطة واستدعاء الإسعاف.

هكذا بدا المشهد في أحد مقاهي تل أبيب ثمة طاولات مقلوبة وزجاج متناثر إذ فر المتواجدون ظنا منهم أن هجوما ما قد وقع قبل أن يدركوا حقيقة الأمر وأن وراء هذه الفوضى امرأة مذعورة جراء رؤيتها صرصارا بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

إذ أثار هذا الضيف غير المتوقع فزع المرأة التي كانت في الشهر الثامن من الحمل ما أرعب مرتادي المقهى وزوار مطعم مجاور له واستدعى تدخلا أمنيا.

وروى أحد الشهود أن رواد المطعم سمعوا فجأة صراخا قادما من المقهى وبدأ الناس بالصراخ والركض وكان يدوس بعضهم بعضا وقد أسفر الحادث عن إصابات طفيفة وفقا لموقع "ماكو" الإسرائيلي.