قصة التعويذة الحمراء التي ارتداها ميسي في المونديال

هكذا كانت إجابة الصحفي الأرجنتيني راميرو بانتوروتو عندما سألناه ما إذا كانت الأرجنتين ستفوز بلقب كأس العالم أم لا

لكن ثقته العمياء بـ ليونيل ميسي لم تأتي من فراغ حيث يقف هذا الصحفي وراء قصة مثيرة يعتقد البعض بأنها كانت أحد الأسباب التي جعلت ميسي يقود منتخب بلاده للتتويج بلقب المونديال

أما أحداث القصة فتعود إلى كأس العالم في روسيا 2018 عندما أجرى راميرو بانتوروتو لقاءً صحفياً مع ميسي بعد تعثر الأرجنتين أمام آيسلندا بهدف لمثله

والهدف من اللقاء كان لأجل إهداء ميسي ربطة حمراء خاصة بعثت بها والدة الصحفي بانتوروتو إلى نجم التانغو

حيث أخبره أن هذه الربطة بمثابة التعويذة التي ستفك النحس عنه في المباريات الدولية وستجلب له الحظ السعيد

بعد ذلك سجل ميسي هدفاً قاد به الأرجنتين للفوزعلى نيجيريا بهدفين لواحد

وعلى ما يبدو بأن ليو آمن بما قالته والدة الصحفي بانتوروتو الذي ظهر مرة جديدة مع ميسي ليسأله

ما إذا كان ارتدى الربطة أم لا ... ليرد عليه ميسي بهذه الطريقة

ورغم خروج الأرجنتين من مونديال روسيا إلا أن ليو ظل محافظاً على علاقته بتلك الهدية المتواضعة طيلة السنوات الأربع

والمفاجأة الكبرى كانت بظهور الربطة الحمراء بقدم ميسي اليسرى أثناء احتفاله بالفوز بأثمن الألقاب في كأس العالم 2022 وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل حيث اعتبر البعض أن ميسي آمن فعلاً بالهدية وربما كانت تميمة الحظ التي جلبت له لقب المونديال... فهل تعتقدون بذلك؟