3 خصائص في سورة النحل تبهر باحثة أمريكية.. ما هي؟

تفكر دقيق من باحثة أمريكية شابة في بعض آيات سورة النحل، يحظى بإعجاب وانتشار واسع.

الباحثة الأمريكية مكاي أورتن، التي تعمل في مجال تربية النحل، بولاية كاليفورنيا، ظهرت تحمل نسخة مترجمة من القرآن، معبرة عن انبهارها من دقة وصف خصائص النحل به، قبل سنين طويلة من توصل الأبحاث العلمية لذلك.

أكثر ما جذب انتباه مكاي كان استخدام الأفعال المؤنثة عند الحديث عن دور النحل في البناء والغذاء، وغيره، وهو ما ثبت بالفعل أنه من اختصاص الإناث داخل الخلية.

ثم توقفت الباحثة الأمريكية أمام إشارة القرآن لاختلاف ألوان العسل وأنواعه.

أما الأمر الثالث فتمثل في تحفيز الإنسان لمحاكاة حياة النحل داخل الخلية، من نظام واجتهاد وتقدير لكل الأدوار مهما كانت بسيطة.