عاصفة إيشا تسبب الفوضى في سماء أوروبا

في واقعة لم تكن في الحسبان، استيقظ الآلاف من ركاب الخطوط الجوية في أنحاء أوروبا، ليجدوا أنفسهم في مدن ودول مختلفة، غير تلك التي حجزوا للسفر إليها.

وسبب الفوضى في سماء أوروبا كان عاصفة إيشا، التي ضربت أوروبا الغربية، وأدت إلى إلغاء وتحويل مسار مئات الرحلات الجوية.

وبحسب ما نشرته شبكة CNN الأمريكية، فقد تسببت العاصفة بأضرار كبيرة لحقت بالمطارات خاصةً في أيرلندا والمملكة المتحدة .. حيث بلغت سرعة الرياح في بعض المناطق 90 ميلاً في الساعة، مما جعل الهبوط في هذه المطارات أمراً خطيراً.

ونتيجة لذلك، اضطرت العديد من الطائرات بعد فشلها في مغامرة الهبوط إلى تغيير مسارها إلى مطارات أخرى في أوروبا القارية.

ومن أغرب الحالات التي حدثت، هي رحلة تابعة لشركة Ryanair من لانزاروت في جزر الكناري إلى دبلن في أيرلندا، والتي اضطرت إلى تغيير مسارها إلى بوردو في فرنسا، قبل أن تتمكن من الهبوط.

كان لافتاً للغاية ما حدث بسبب العاصفة إيشا .. فقد اضطرت مطارات المملكة المتحدة لأول مرة في تاريخها لإلغاء أو تغيير مسار أكثر من 100 رحلة جوية في يوم واحد فقط.