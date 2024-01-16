ما حقيقة اندلاع حرب عالمية ثالثة في صيف 2025؟

وثيقة سرية تكشف عن سيناريو حرب قادمة في صيف 2025 قد تكون الحرب العالمية الثالثة بين روسيا والناتو.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت النقاب عن وثيقة سرية تابعة لوزارة الدفاع الألمانية، تروي تفاصيل استعدادات حلف شمال الأطلسي لخوض حرب مفتوحة ضد الجيش الروسي في صيف عام 2025، وذلك بعد انتصار الجيش الروسي في أوكرانيا.

ووفقًا للصحيفة، قد يشهد فبراير/شباط المقبل أول تصعيد بين الناتو وروسيا، كاشفةً الخطوات التي سيتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر القادمة.. حتى حدوث الصدام الكبير وإعلان الناتو عن "ساعة الصفر" بنقل 300 ألف عسكري من التحالف، من بينهم 30 ألف ألماني، إلى الجناح الشرقي وذلك في صيف العام المقبل.

المعركة الأولى قد تكون في مدينة كالينينغراد، حيث سيستهدف الجيش الروسي ممر سووالكي المؤدي إلى بيلاروسيا.. و تكشف الوثيقة أيضًا عن تفاصيل التصعيد المتوقع في الربيع القادم، وبداية هجوم روسي واسع النطاق في أوكرانيا، وهزيمة القوات الأوكرانية بحلول يونيو 2024.

وتشير الصحيفة إلى أن السلطات الروسية قد تطلق موجة تعبئة جديدة في فبراير المقبل لتجنيد 200 ألف جندي إضافي.. وبعد هزيمة الجيش الأوكراني، ستبدأ المناوشات مع دول البلطيق؛ ما يضطر موسكو لنقل صواريخها إلى مدينة كالينينغراد؛ الأمر الذي قد يدفع الناتو إلى دخول حرب مفتوحة في صيف العام المقبل.

لا تحدد الوثيقة مجريات الحرب، أو ما إذا كانت ستندلع على الجغرافية الأوكرانية أو خارجها، ولا ما إذا كان هناك احتمال لاستخدام السلاح النووي.

الوثيقة الألمانية دفعت الساسة الروس للتعليق على ما ورد فيها، معتبرين أن ما تم نشره بمثابة "تلاعب" بمواطني دول تحالف الناتو؛ لتبرير الدعم المالي الذي سيقدم لكييف لصد طموح روسيا بالتوسع في الأراضي الأوكرانية.