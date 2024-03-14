دريد لحام لـ"إرم نيوز": فشلت في بداياتي.. وهذه قصتي مع غوار

في الجزء الثاني من لقاء الفنان السوري دريد لحام مع "إرم نيوز"، تحدث فيه عن حياته الشخصية وأحوال الدراما والمسرح في العالم العربي.

يقول دريد لحام: "ربما يتعب أصحاب القضايا الكبيرة من قضاياهم في بعض الأحيان، فيتركونها أو يصيبهم الإحباط".

وأضاف أن هذا ما يفسر غياب القضايا الكبيرة عن اهتمامات الدراما والمسرح في العالم العربي ككل".

ويأسف لحام لما آل إليه بيت أبي المسرح العربي أبو خليل القباني الذي تحول إلى خرابة، ويتحدث عن صبر ذلك الفنان صاحب الهاجس الذي تحمل الكثير ولم يتراجع عن عشقه للفن رغم أنهم حرقوا مسرحه وطاردوه من مكان لآخر.