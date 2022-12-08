من هي حركة "مواطني الرايخ" المتهمة بـ"انقلاب ألمانيا الفاشل"؟

محاولة انقلابٍ أرهبت الألمان وأثارت قلقهم.. بطلها حركةٌ تدعى مواطنو الرايخ.. فمن هم؟

تنتمي الحركة لأقصى اليمين المتطرف ومعروفة بعنصريتها تجاه الأعراق والمعتقدات الدينية. قدّرت السلطات الألمانية عددهم بنحو 16 ألفا، وفقاً لرصد يعود لـ2018.

لكن مراقبين يرون أن أعدادهم باتت تتجاوز ذلك بكثير.. تأسست بعد انهيار النازية "الرايخ الثالث" على يد الحلفاء عقب الحرب العالمية الثانية عام 1945، غالبية أعضائها هم رجال من الشرائح الفقيرة الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما في المتوسط، وينحدرون من ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ جنوب البلاد، وكذلك ولاية شمال الراين وستفاليا.

لا يعترف المنتمون للحركة بالجمهورية الاتحادية التي تأسست عام 1949، ويعتبرونها فاقدة للسيادة من حيث أنها قامت بصورة غير قانونية، ويتمسكون بحدود البلاد قبل الحرب العالمية الثانية، والتي تضم حاليا أجزاء من بولندا وفرنسا.

وعلى هذا المنوال، فهم لا يعترفون بمؤسسات الدولة وقوانينها، حيث لا يطيعون الشرطة ولا يدفعون الضرائب.. حتى أنهم يرفضون حمل أية وثائق أو هوية رسمية، ويستبدلونها بما يطلقون عليه "هوية مواطني الرايخ" التي لا تعترف بها السلطات.

ما يقلق السلطات أكثر من العقيدة وأفكارها، هو المعلومات التي تحدثت عن وجود مخطط لدى مجموعة مسلحة من داخل الحركة لتشكيل "جيش سري"، خصوصا في ولايات شرق ألمانيا.

فالكثير من أفراد الحركة يملكون أسلحة بعضها مرخص قانونياً، وما يزيد عن 1000 منهم لديهم تراخيص لاقتناء أكثر من سلاح واحد.

