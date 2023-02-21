الأولى منذ الأزمة السورية.. كواليس زيارة بشار الأسد لسلطنة عمان

على وقع دبلوماسية الزلزال التي حركت المياه الراكدة.. الرئيس السوري بشار الأسد يزور سلطنة عمان لأول مرة منذ الأزمة السورية.

زيارة تأتي وسط تحركات خليجية وعربية متسارعة لإنهاء عزلة سوريا.

السلطان هيثم بن طارق، أكد خلال لقائه الأسد، أن سوريا دولة عربية شقيقة، ونحن نتطلع لأن تعود علاقاتها مع كل الدول العربية إلى سياقها الطبيعي.

وكان وزير الخارجية الأردني زار دمشق لأول مرة منذ 12 عاما، كما صرح وزير الخارجية السعودي أنه "بدأ يتشكل في العالم العربي إجماع على أنه لا جدوى من عزل سوريا"، وأن الحوار معها مطلوب "في وقت ما".