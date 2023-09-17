محصول التبغ السوري بين مطرقة الأسعار وسندان التكاليف العالية

بين مطرقة الأسعار وسندان تكاليف الإنتاج العالية تقف محاصيل التبغ السوري محاصرة بظروف قاسية لا ترحم. هذه الزراعة القديمة تجبر المزارعين على بذل المزيد من الجهد والكد مقابل مردود مادي قليل لا يتناسب مع حجم العمل المضني وتفاصيله الكثيرة.

يصر المزارعون في الساحل والمنطقة الوسطى في سوريا على الاستمرار في زراعة التبغ على الرغم من تكاليف إنتاجه الكبيرة التي تقابل أسعارًا أقل من القيمة السوقية تحددها الحكومة، إضافة إلى العائق الكبير الذي يظهر أمامهم في كل موسم وهو توافر السماد، حيث يلجأ كثر لأنواع رخيصة من السماد قد تكون سببًا في ضرر أراضيهم.

صعوبات كثيرة تتخلل عملية زرع التبغ والجني والبيع، بعضها مزمن وبعضها ناتج عن مخلّفات الحرب التي تطحن البلاد منذ سنوات.