ألمانيا تطلب من سويسرا دبابات ليوبارد القديمة

بعد أن قدمت 18 دبابة من طراز ليوبارد 2 لأوكرانيا، يبدو أن ألمانيا وقعت في ورطة العجز العسكري، وظهرت الثغرات في مخزون الأسلحة لديها حسب أسوشيتد برس.

الوكالة أكدت أن ألمانيا ناشدت سويسرا من أجل إيجاد بديل لما قدموه لأوكرانيا حتى ولو كانت الدبابات قديمة حسب طلبهم، متعهدين بعدم إرسالها إلى كييف.

سويسرا التي تمتلك 134 دبابة من طراز ليوبارد 2، جيشها أعلن مبدأيا التخلي عن الدبابات المتوقفة عن الخدمة، إلا أن البرلمان السويسري يتحفظ على هذا الطلب، لالتزامه بسياسة الحياد التي يحافظ عليها منذ عام 1815.. فهل ستستجيب سويسرا لطلب ألمانيا؟