إيران تلمح إلى وجود شراكة أوكرانية-إسرائيلية في هجوم أصفهان

إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في طهران على خلفية هجوم أصفهان.

وكالة تسنيم الإيرانية قالت إن الخارجية الإيرانية استنكرت مزاعم مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، الذي غرَّد في تعليقه على هجوم أصفهان، قائلا: "منطق الحرب مميت ولا يطاق ويجبر أمير الحرب والمتواطئين معه على التعويض".

وأوضح أن "الانفجار الليلي في إيران الذي استهدف إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ ومصافي النفط .. سبق وأن حذرت أوكرانيا بشأنه".

وعلى عجل؛ جاء رد إيراني على تصريح بودولاك فقال موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني إن تصريح بودولاك يطرح تساؤلات بشأن شراكة أوكرانية-إسرائيلية ضد الأمن القومي الإيراني، معتبرا أن عدم إعلان كييف موقفا واضحا تجاه هذا التصريح ستكون له تبعات ثقيلة، بحسب تعبير الموقع.