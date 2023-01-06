معارك "طاحنة" في المكسيك بعد اعتقال أوفيديو غوزمان إل تشابو

عصابة سينالوا تعلن حربها على السلطات المكسيكية بعد اعتقال نجل إمبراطور المخدرات الشهير إل تشابو المسجون في الولايات المتحدة.

أعمال عنف تخللها إطلاق نار وحوادث سرقة وعمليات اختطاف وإشعال للحرائق نفذتها عصابة المخدرات الأقوى في المكسيك انتقاما من عملية الاعتقال.

وتمكنت السلطات المكسيكية من اعتقال أوفيديو غوزمان لوبيز البالغ من العمر 32 عاما خلال عملية عسكرية نفذت بضواحي مدينة كولياكان معقل العصابة.

وجاءت العملية قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المكسيك.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد عرضت مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبناء إل تشابو.