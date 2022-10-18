رئيس مجلس الأمة الكويتي الجديد.. من هو أحمد السعدون؟

البرلماني الكويتي المخضرم العائد لمجلس الأمة أحمد السعدون يُنتخب رئيسا للمجلس، بينما تترقب البلاد صفحة جديدة لإنهاء حالة الانقسام والتوتر المزمن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

السعدون يبلغ من العمر 88 عاما وعرف بمواقفه المعارضة بحسب وكالة رويترز، وهو يتمتع بما يقارب نصف قرن من الخبرة في العمل النيابي، ويعول عليه لقيادة مزيد من التعاون بين السلطتين بحيث لا يتجه النواب للتصعيد مع الحكومة، وبدء مرحلة "تصحيح المسار" كما وصفها ولي العهد الذي حذر سابقا من "إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث" إذا لم تنتهِ الأزمات السياسية.