لدعم إسرائيل.. واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية

واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط.. رسالة واضحة لا غبار عليها لردع أي عمل عدائي ضد إسرائيل.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال في بيان، إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل.

"يو إس إس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها ستنضم إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.

حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" تعد واحدة من أقوى السفن الحربية في العالم، وهي رمز للقوة العسكرية الأمريكية.

وهي أكبر حاملة طائرات في العالم عند بنائها العام 1970، ودخلت الخدمة العام 1977.

وشاركت في العديد من العمليات العسكرية، بما في ذلك حرب الخليج الأولى والحرب في أفغانستان والعراق.

تستخدم محركين نوويين مما يسمح لها بالوصول إلى سرعات عالية ومدة خدمة طويلة.

مجهزة بمجموعة واسعة من الأسلحة والرادارات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.. وطاقم الخدمة فيها يصل لـ 5500 فرد وتحمل ما يزيد على 75 طائرة حربية وهليكوبتر.