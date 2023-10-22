العراق.. تواصل عمليات إعادة إعمار مرقد ومسجد النبي يونس في الموصل

عمليات الإعمار تتواصل هنا في مرقد ومسجد النبي يونس عليه السلام في مدينة الموصل العراقية وذلك بعد 6 سنوات على تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش.

المسجد كان دمر في عام 2014 على يد تنظيم داعش بذريعة أنه أصبح مكانًا للمرتدين وليس للعبادة بعد أن تحول إلى رمز للتعايش بين المسيحيين والمسلمين.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زار في وقت سابق المسجد للاطلاع على سير جهود الإعمار والجهود المبذولة من أجل استرداد القيمة المعمارية والتراثية والدينية له.

وبني مسجد النبي يونس في موقع أثري يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد وقد رمم في تسعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إذ كان مقصدًا للزوار من مختلف أنحاء العالم.