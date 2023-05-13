منافس أردوغان يتهم الروس بالتدخل في انتخابات تركيا

المنافس الرئيس لأردوغان "كمال كليجدار أوغلو" يوجه تحذيرًا لروسيا، ويتهمها بنشر مواد مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات الرئاسية التركية.

كليجدار البالغ من العمر 74 عامًا أكد امتلاكه أدلة مادية على شن روسيا حملة "تزييف عميقة" عبر الإنترنت، إلا أنه لم يوضح المحتوى الذي يشير إليه.

ونفي الكرملين بشدة تلك الاتهامات على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، واصفًا الأشخاص الذين نقلوا هذه المزاعم إلى "كليجدار" بالكاذبين، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، أن روسيا تثمن جدًا علاقاتها مع تركيا.

من جانبه دعا الرئيس التركي "أردوغان" منافسه كليجدار إلى الشعور بالخجل بسبب تلك التصريحات.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من انسحاب المرشح الرئاسي "محرم إنجه" من الانتخابات بعدما نفى صحة شريط جنسي ومزاعم بتلقي رشاوى.