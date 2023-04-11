متى يأتي شهر رمضان مرتين في عام واحد؟

سنشهد شهر رمضان مرتين، في عام واحد وليس عامين!

سيصوم المسلمون فيه أكثر من 30 يوم ويهنئون بعضهم مرتين !!

أشارت حسابات فلكية إلى إمكانية تكرار شهر رمضان مرتين في العام الميلادي الواحد وهذا سيحصل في عام 2030 كما حدث من قبل في عام 1997 أي بمعدل مرة كل 33 عامًا فكيف ذلك؟

في الخامس من يناير من عام 2030 ستكون أول أيام شهر رمضان الموافق للعام الهجري 1451، ثم وفي نفس العام

(الميلادي طبعًا) وفي اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر، سيأتي رمضان الموافق لعام 1452 الهجري مرة ثانية..

أما عن السبب فهو أن السنة القمرية التي يعتمد عليها التقويم الهجري أقل ب 10 إلى 11 يوما عن السنة الشمسية التي يتبعها التقويم الميلادي، وهذا الفرق في الأيام يجعل توقيت قدوم رمضان يختلف كل عام عن سابقه، حيث تكتمل دورة رمضان كل 33 عام.