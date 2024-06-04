البشر في المستقبل.. أطول وأجمل وأكثر ذكاء مع نساء خارقات

هل تساءلت يومًا كيف سيبدو أحفادنا في المستقبل؟ ربما سنصبح نحن بالنسبة لهم أشبه بإنسان النياندرتال!! كائنات بدائية بأشكال غريبة!

تخيل عالمًا فيه البشر أطول قامة وأكثر جمالًا، والنساء قادرات على الإنجاب في سن متقدمة، والرجال.. دعونا نتحدث عنهم لاحقًا.

دراسة جديدة من جامعة باث البريطانية تكشف كيف يمكن أن يتطور البشر في القرون القادمة بطرق قد تكون غريبة ومضحكة في آن واحد.

في المستقبل، يبدو أننا سنحتاج إلى رفع مستوى الأبواب والأسقف، لأننا سنصبح أطول قامة.

نعم.. كما سمعت! ستصبح النساء مفتونات بالشركاء طوال القامة، ومع مرور الوقت، سيصبح البشر وكأنهم عمالقة من القصص الخيالية.. ولكن هناك جانب مزعج في الدراسة! قوة الرجل الجسدية لن تكون مهمة كما كانت.. فمن سيحتاج إلى عضلات مفتولة عندما يمكننا التعرف على الأصدقاء وشركاء الحياة رقميًا؟

سن اليأس سيصبح مجرد قصة قديمة.. ستتمكن النساء من الإنجاب في سن متأخرة، مما يعني أن متوسط عمر الإنسان سيطول..

ووفق الدراسة.. ستفضل النساء الرجال ذوي البنية الجسدية الهزيلة، وليس أصحاب الأجساد الرياضية.. فالهدف هو الإنجاب وليس البحث عن "السوبرمان" الوسيم.

ولكن مهلًا، هناك مفاجأة أخرى! الرجال في المستقبل قد يجدون أنفسهم أكثر جاذبية إذا كانوا يفضلون البقاء في المنزل لرعاية الأبناء.

يبدو أن الأدوار التقليدية ستنقلب رأسًا على عقب، حيث سيصبح الرجل هو "رب الأسرة" بامتياز!

دراسة غريبة عجيبة!!

لكن، لا تدعوا هذه التغييرات المستقبلية تشتت انتباهكم عن الحقيقة الأساسية.. الكثير من الدراسة تؤكد أن كل شيء نفعله اليوم، من نشاطاتنا إلى طعامنا وحتى ما يحفزنا نفسيًا، كل شيء سيترك أثرًا في جينات الأجيال القادمة.