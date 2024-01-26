عقوبات أمريكية تُسلط على 4 قيادات حوثية.. فمن هم؟

بعد أشهر على عسكرة البحر الأحمر، وإطلاق العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد السفن التي تعبره، إضافة لاختطاف السفينة التجارية "غالاكسي ليدر" من قبل الحوثيين، أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على 4 من القيادات البارزة في الحوثيين، فمن هم؟.

محمد العاطفي صاحب التهديد الشهير قبل أشهر: "سنحول البحر الأحمر إلى مقبرة"، هو وزير الدفاع في حكومة جماعة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، يُطلق عليه كثيرون "الصاروخي" نظرا لتخصصه وخبرته في مجال الصواريخ، تعرض لمحاولات اغتيال عدة وهو من مواليد عام 1969 .

محمد فضل عبد النبي قائد القوات البحرية للحوثيين، ويعتبر المحرك الأول لتخطيط هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، زار غالاكسي ليدر بعد اختطافها، ويهدد علنا بمواصلة الهجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر.

محمد علي القادري، مسؤول التنفيذ فيما يتعلق بهجمات البحر الأحمر، هو قائد قوات الدفاع الساحلي ومدير الكلية البحرية التابعة للحوثيين، هدد هو الآخر بمهاجمة حركة الملاحة البحرية الدولية وتوسيع حملة الهجوم التي تشنها الجماعة باستخدام أسلحة متطورة.

محمد أحمد الطالبي أو أبو جعفر الطالبي كما يُلقب، هو مدير المشتريات لقوات الحوثيين، مهمته تنظيم عملية تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار والمكونات اللازمة لتصنيع أنظمة هذه الأسلحة في اليمن، يلبي احتياجات الجماعة من السلاح ويقود عملية تنسيق الشحنات وغيرها.